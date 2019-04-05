В КНДР может идти строительство подводной лодки с баллистичскими ракетами

По мнению Bloomberg, в КНДР может идти строительство субмарины, способной нести три или четыре баллистических ракеты. Водоизмещение такой подводной лодки – три тысячи тонн, передает ТАСС.

Детали, необходимые для создания подобной субмарины, были замечены в северокорейском порту Синпо.

Сведения о том, что КНДР может заниматься постройкой субмарины, впервые появились в июле 2018 года. О планах Пхеньяна построить подводную лодку с баллистическими ракетами на верфи Синпо рассказал депутат от Корейской партии свободы Ким Хак Ён.