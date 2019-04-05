Пушков и Захарова посмеялись над обещанием Омеляна въехать на танке в Москву

Алексей Пушков, член Совета Федерации, прокомментировал обещание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна приехать на танке в Москву, отметив, что с военными возможностями Украины Омелян сможет въехать лишь в выгребную яму.

На своей странице в Twitter Пушков написал, что Адольф Гитлер был единственным, кто всерьез собирался въехать в Москву на танке. Но у Гитлера было много танков и план действий. А у болтунов из Киева нет ни того, ни другого. "В итоге в выгребную яму могут лишь въехать", — цитирует слова Пушкова РИА Новости.

Единственным, кто всерьёз собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов — ни того, ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать. Вряд ли куда ещё. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 апреля 2019 г.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала заявление Омеляна. На своей странице в Facebook дипломат написала, что та Москва, в которой Омелян будет вместе с союзниками на танках, находится в штате Айдахо. "Так что вперед и с песней!" – обратилась Захарова к украинскому министру.

4 апреля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ответ на предложение Союза транспортников России о восстановлении авиасообщения между РФ и Украиной заявил, что въедет в Москву только на танке.

С октября 2015 года по инициативе Киева было полностью прекращено прямое авиасообщение между Украиной и Россией.