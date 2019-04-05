Гаспарян не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Монтеррее, проиграв Мугурусе

В мексиканском Монтеррее продолжается теннисный турнир среди женщин. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла добыть путевку в четвертьфинал. На ее пути встала испанка Гарбинье Мугуруса.

Россиянка проиграла стартовую партию (3:6), но во второй смогла реабилитироваться и выиграть – 7:6 (7:1). Впрочем, в заключительном сете Мугуруса, являющаяся 19 ракеткой мира, не оставила шансов 24-летней россиянке и взяла верх со счетом 6:2, а с ним победила в матче. Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту.

Теперь за выход в полуфинал турнира испанка поспорит с французской теннисисткой Кристиной Младенович. Их игра состоится 5 апреля.

Напомним, что единственной россиянкой в четвертьфинале является Анастасия Павлюченкова. Накануне она обыграла сербку Йовану Йорович.