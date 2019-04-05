Олег Гуменюк официально вступил в должность мэра Владивостока. Это произошло на заседании городской думы, где Гуменюк принял присягу.

Предыдущий градоначальник — Виталий Веркеенко – по собственному желанию ушел в отставку 12 октября 2018 года, напоминает РИА Новости. 29 января 2019 года стартовал конкурс на замещение должности мэра. 28 марта из трех кандидатов депутаты выбрали Гуменюка.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил Олега Гуменюка и отметил, что Владивостоку нужна стабильность. Он также напомнил, что город имеет еще много проблем, и их предстоит решать и мэру, и губернатору края.