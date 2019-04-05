Кучеров, Василевский и Сергачев принесли "Тампе" победу над "Торонто"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В канадском Торонто хоккеисты из "Мэйпл Лифз" принимали "Тампу-Бэй Лайтнинг" и потерпели поражение от гостей со счетом 1:3.

Ключевую роль в победе "молний" сыграли три российских легионера: Михаил Сергачев отдал результативную передачу в моменте с голом Алекса Киллорна, Никита Кучеров забил еще один гол, а Андрей Василевский совершил 29 сейвов, хоть и пропустил одну шайбу от Митчелла Марнера. А еще одним автором гола за "Тампу" стал Стивен Стэмкос.

Для Кучерова шайба стала 40-й в текущем сезоне "регулярки" НХЛ. Всего же на его счету 126 (40+86) очков, что сделало его еще ближе к всероссийскому рекорду лиги – 127 очкам Александра Могильного. Таким образом, следующие два набранные балла сделают Кучерова самым результативным россиянином в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Остальные результаты дня: "Вашингтон Кэпиталз" скромно обыграл "Монреаль Канадиенс" (2:1) – из россиян очками никто не отметился, "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Флориду Пэнтерз" (2:1, б), "Каролина Харрикейнз" победила "Нью-Джерси Девилз" (3:1), а "Баффало Сэйбрз" взял верх над "Оттавой Сенаторз" (5:2).