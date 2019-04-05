Малкин помог "Питтсбургу" прервать победную серию "Детройта"

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вернулся в строй после травмы и стал одним из авторов победы "пингвинов" в матче против разогнавшегося "Детройт Ред Уингз". Поединок завершился победой "Питтсбурга" со счетом 4:1.

"Красные крылья" первыми забили, когда голом отметился Мэтт Пампел, но "пингвины" смогли перевернуть матч. Поспособствовали этому шайбы Джейка Гюнцеля, Сидни Кросби и дубль Фила Кессела. Малкин же, пропустивший накануне восемь игр "регулярки", за отведенные ему 18 минут 50 секунд сделал одну из решающих передач как раз на Кессела.

Таким образом, "Питтсбург" прервал победное шествие "Детройта" – до текущего матча он побеждал на протяжении шести матчей.