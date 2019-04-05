В Южной Корее введен режим ЧС из-за масштабного пожара

В пятницу, 5 апреля, правительство Южной Кореи объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с пожаром, охватившим пять городов и уезды вдоль северо-восточного побережья страны. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Представитель министерства внутренних дел и безопасности отметил, что также правительство примет решение о том, следует ли назначать районы, пострадавшие от пожара, особыми зонами бедствия после изучения масштабов ущерба.

По предварительным данным, возгорание началось на обочине дороги в городе Косон (провинция Канвондо, примерно 160 километров от Сеула). Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние районы, охватив Каннын, Сокчо и Тонхэ.

Со всей страны на борьбу с огнем направлены более 870 пожарных машин и порядка 13 тысяч сотрудников спасательных служб, передает агентство "Интерфакс". Спасатели работают с вечера четверга, чтобы помочь эвакуации и сдержать пожар.

В результате пожара погиб один человек, не менее 11 пострадали. Ожидается, что число раненых увеличится. Были эвакуированы 4 тысячи местных жителей.

Огонь уничтожил 385 гектаров леса, 300 жилых домов и зданий в Канныне, Косоне и Сокчо.

Перекрыты автомобильные и железные дороги, закрыто 52 школы, а также другие общественные объекты.

По прогнозам экспертов, из-за сильного ветра число пострадавших и масштабы ущерба будут увеличиваться в течение дня.