На дебаты Порошенко и Зеленского продаются поддельные билеты

Дуэль на стадионе: в ожидании дебатов перед вторым туром выборов радостно потирают руки украинские мошенники. Они уже предлагают в Интернете фальшивые билеты по сходной цене: "всего" 187 гривен (это около 500 рублей). По данным украинской прессы, объявление до сих пор висит в открытом доступе.

Тем временем Порошенко записал еще одно обращение к оппоненту Зеленскому. Он напомнил, что он его "чекает", то есть ждет. И призвал "никем не прикрываться и быть мужиком". Какой именно поступок глава государства посчитал "немужским", неясно.

Комментаторы пишут, что речь, возможно, о предложении, которое поступило Юлии Тимошенко. Владимир Зеленский позвал ее на дебаты в качестве арбитра, передает телеканал "Россия 24". В ее штабе пока не ответили. А глава МВД Украины напомнил кандидатам, что обмен видеороликами — это вообще-то нарушение закона, ведь начинать агитацию можно лишь после 10 апреля, после официального оглашения итогов первого тура.

Первым ролик разместил Владимир Зеленский. Он пригласил оппонента к теледебатам, но не в студии, а на стадионе. А еще призвал Порошенко сдать анализы на алкоголь и наркотики.