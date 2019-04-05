Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Ливии

Сегодня, 5 апреля, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по обострению ситуации в Ливии. В нем примет участие специальный представитель ООН по Ливии Гассан Саламе. Он представит доклад о положении в стране.

В Ливии войска маршала Хафтара наступают на Триполи. В окрестностях города окопались боевики. После свержения Каддафи в Ливии установилось двоевластие. На западе — в столице Триполи — правительство под руководством премьера Сараджа. А на востоке — парламент во главе с Хафтаром.

По информации телеканала "Аль-Арабия", Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен сегодня встретиться с Хафтаром. Ранее он призвал стороны к мирному решению конфликта, напоминает телеканал "Россия 24".