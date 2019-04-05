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5 апреля 201906:53

В Черном море прошли ракетные стрельбы

Корабли Черноморского флота провели ракетные стрельбы в акватории Черного моря. Они вели огонь из боевых катеров "Ивановец" и "Р-60" по двум надводным мишеням, которые имитировали корабли условного противника. Все ракеты успешно поразили цели на расстоянии в 55 километров.

На время учений морской полигон закрыли для гражданских судов, передает телеканал "Россия 24". Эту задачу выполнили 10 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Тренировки были плановыми.

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