В суде Греции пройдут слушания по делу Александра Винника

Суд над Александром Винником, задержанным в Греции по запросу США, пройдет сегодня в Пирее. Об этом сообщает адвокат россиянина, обвиняемого в криптомошенничестве. На заседании пересмотрят или продлят срок его содержания под стражей.

Суд впервые за многие месяцы согласился выслушать и самого Винника. До этого ему слова не давали, напоминает телеканал "Россия 24".

Александр Винник был задержан в Греции по требованию американских властей в 2017 году. Он обвиняется в отмывании 4 миллиардов долларов через криптобиржу. На сегодняшний день вынесены судебные решения об экстрадиции Винника в три страны — Россию, США и Францию. Окончательное решение по делу должен принять министр юстиции Греции.