Страшный пожар на химзаводе: в Австралии горит склад с токсичными отходами

В Австралии пытаются потушить сильнейший пожар на химзаводе. Почему произошло возгорание, спасатели и полиция пока не знают. Но огонь мгновенно охватил один из корпусов. Некоторые очевидцы утверждают, что слышали взрывы.

Ситуация осложняется тем, что на складах хранятся бочки с токсичными материалами. Они принадлежат компании по сбору опасных отходов. Экологи опасаются за состояние воздуха в районе ЧП.

На тушение брошены около ста спасателей, передает телеканал "Россия 24". Австралийские СМИ сообщают, что еще в марте руководство предприятия потеряло лицензию на утилизацию токсичных отходов. Более того, по данным управления охраны окружающей среды, их здесь хранилось гораздо больше, чем разрешено правилами. Эксперты не исключают, что пожарная ситуация может продолжаться в течение нескольких дней, а ее последствия придется устранять гораздо дольше.