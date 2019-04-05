В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

В городе Киселёвск Кемеровской области шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате отравления угарным газом от печи в частном доме. Такие данные СМИ сообщил источник в экстренных службах города.

По предварительным данным, в доме была неисправна печь, из-за чего произошла утечка угарного газа. Пожара в доме не было, передает ТАСС.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.