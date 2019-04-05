Депутат сейма Латвии обвинила власти страны в трусости после отставки мэра Риги

Унизить всех, кто голосовал за Нила Ушакова. Депутат сейма Латвии Регина Лочмеле-Лунёва считает, что именно этого добивались власти, когда среди ночи опубликовали распоряжение об отставке мэра Риги. Решение министра регионального развития страны депутат назвала трусливым.

"Неисполнение обязательств и нарушения нормативных актов". Это официальная версия, почему Ушакова отправили в отставку. Указанные нарушения касаются, например, транспортного предприятия. Разбирательства начались еще в январе текущего года. Тогда же в доме и офисе Ушакова провели обыски. А в марте начали проверку Думы Риги. Никаких заявлений о нарушениях после этого не было, напоминает телеканал "Россия 24". Оспорить решение можно в суде в течение месяца.

Свой пост первый русский мэр Риги занимал почти 10 лет. За это время Нил Ушаков провел ряд реформ в столице Латвии. Особое раздражение местных националистов вызывал тот факт, что каждый год вместе с соратниками он участвовал в мероприятиях у памятника воинам-освободителям.