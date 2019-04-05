"Сент-Луис " разгромил "Филадельфию" благодаря Тарасенко и Барбашеву

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги продолжился матчем в Сент-Луисе, где местные "блюзмены" на своем льду разгромили "Филадельфию Флайерз". Хозяева отправили в ворота соперников 7 шайб, а в ответ получили три.

Примечательно, что соперники выдали сверхрезультативный первый период, в котором забил восемь шайб из десяти. Два российских хоккеиста "Блюз" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев набрали по итогам встречи по два очка каждый: первый дважды ассистировал на своих одноклубников, а второй один раз поразил ворота соперника, и еще раз отдал голевую передачу.

Таким образом, теперь у Тарасенко 66 (32+34) очка по системе "гол + пас". У Барбашева же стало 26 баллов, из которых 14 голов и 12 ассистов. Принял участие в матче еще один россиянин, но уже в составе "Филадельфии" – Иван Проворов, однако ему отметиться результативными действиями не удалось.

В еще двух поединках "Бостон Брюинз" на выезде обыграл "Миннесоту Уайлд" (3:0), а "Нэшвилл Предаторз" в родных стенах оказался забивнее "Ванкувер Кэнакс" (3:2).