В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

В программном обеспечении лайнера Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка. Ее обнаружил и признал сам производитель. Эта ошибка не связана с функцией системы улучшения маневренности (MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System), в которой ранее была обнаружена погрешность из-за неверной работы "датчика атаки".

Корпорация Boeing отмечает, что вновь найденная ошибка "незначительна", передает РИА Новости. Но источники, знакомые с ходом расследования, возражают. Они указывают, что с точки зрения безопасности важность такой ошибки – критическая.

Обновление, которым Boeing занимается с конца марта 2019 года, призвано устранить проблемы в системе MCAS и сделать самолет более "управляемым" для пилотов. Новое ПО в предварительном порядке одобрено Федеральным авиационным управлением США.

Лайнеры Boeing 737 MAX оказались на плохом счету после двух авиакатастроф. 10 марта 2019 года такой самолет упал над Эфиопией, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года потерпел крушение индонезийский Boeing. 20 стран, в том числе Россия, отказались от использования лайнеров данной модели.