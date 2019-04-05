Юрий Семин завершит карьеру тренера в "Локомотиве"

Главный тренер действующего чемпиона России "Локомотива" Юрий Семин объявил о том, что его нынешнее место работы станет для него последним. Заслуженный российский специалист иных вариантов продолжения карьеры рассматривать больше не будет.

"Работать в другом клубе больше не смогу: переезжать я никуда не хочу, да и возраст уже не тот, поэтому завершать карьеру буду в "Локо", — признается Семин в интервью Youtube – каналу Commandos. – Хотел бы тренировать еще лет пять. Не знаю, будут ли меня рассматривать в клубе в ином качестве. Но если оставят в структуре клуба, то смогу не вмешиваться в работу моего преемника".

Напомним, что Семин работает в "Локомотиве" на протяжении большей части своей тренерской карьеры. Все три чемпионских титула "железнодорожников" были завоеваны именно под руководством Семина. Также он приводил "Локо" в пяти победам в Кубке России, двум Суперкубкам России и делал многократным медалистом чемпионата страны.