Карлос Гон помещен под арест до 14 апреля

Бывший руководитель франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон пробудет под арестом до 14 апреля. Правомерность такого решения подтверждена Токийским окружным судом.

Гон был арестован по подозрению в нарушении закона о корпоративной деятельности, передает ТАСС. До 14 апреля прокуратура должна выдвинуть ему официальные обвинения. Но она также может запросить продлить арест, не предъявляя обвинений.

Утром 4 апреля представители токийской прокуратуры пришли в квартиру Гона и вывезли его на автомобиле для проведения процедуры ареста. При этом они использовали уже четвертый ордер на арест бизнесмена. Повторный арест подозреваемого, отпущенного под залог, не характерен для японской системы правосудия.