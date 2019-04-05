"Освободить Вилли": для спасения косаток и белух в Приморье высадилась команда Кусто

Глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что уже в этом году на месте, так называемой "китовой тюрьмы", где содержат косаток и белух, могут открыть специальный центр реабилитации для этих животных. Где их выпустят и как подготовят к этому? Ответы поможет найти команда Кусто. Она уже прибыла в Россию.

Впервые в Приморье с важной миссией. Экспедиция Жана-Мишеля Кусто утром 5 апреля приземлилась в крае. Десять ученых намерены тщательно исследовать морских млекопитающих, которые сейчас содержатся в бухте Средней.

Сразу из аэропорта — на встречу с губернатором региона. Олег Кожемяко пригласил сына знаменитого океанолога, продолжающего дело отца, помочь разобраться в ситуации со спасением косаток и белух.

"У меня семидесятитрехлетний опыт изучения океана. И мы с моей командой можем поделиться огромным количеством информации. Нам нужно поработать с учеными, исследователями, людьми, которые заботятся о животных. И мы должны помнить: дельфины и киты – в океане, а мы на земле. И мы должны вместе с учеными составить план дальнейших действий", — поясняет Жан-Мишель Кусто.

Команда Кусто 6 апреля отправляются в бухту Среднюю. Там ученые произведут собственные наблюдения и изучат материал, собранный российскими биологами. В конце марта белухи и косатки прошли полное медицинское обследование – у животных взяли все необходимые анализы, сняли мерки. Кроме того, были взяты пробы воды из вольеров. Их планируют использовать для создания центра морских млекопитающих.

"Периодически у наших берегов морские млекопитающие где-то выбрасываются на берег, где-то попадают в беду, поэтому адаптировать их, подлечить, сделать так, чтобы они находились в нормальных условиях – это та задача, что стоит перед нами", — рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Кусто подчеркивает, что цель его миссии – дать животным свободу. Но это нельзя делать сиюминутно – привыкшие к человеческому уходу киты могут погибнуть на свободе. Нужна адаптация.

Жан-Мишель Кусто принимал участие в освобождении косатки Кейко, звезды фильма "Освободите Вилли". Кит долго жил в неволе, и адаптировать перед выпуском его пришлось около двух лет. Сколько времени нужно будет животным из бухты Средней, станет известно совсем скоро. Ученые с мировым именем разворачивают приморскую экспедицию.