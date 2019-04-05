Тема:
Китовая тюрьма 58 минут назад
"Освободить Вилли": для спасения косаток и белух в Приморье высадилась команда Кусто
Глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что уже в этом году на месте, так называемой "китовой тюрьмы", где содержат косаток и белух, могут открыть специальный центр реабилитации для этих животных. Где их выпустят и как подготовят к этому? Ответы поможет найти команда Кусто. Она уже прибыла в Россию.
Впервые в Приморье с важной миссией. Экспедиция Жана-Мишеля Кусто утром 5 апреля приземлилась в крае. Десять ученых намерены тщательно исследовать морских млекопитающих, которые сейчас содержатся в бухте Средней.
Сразу из аэропорта — на встречу с губернатором региона. Олег Кожемяко пригласил сына знаменитого океанолога, продолжающего дело отца, помочь разобраться в ситуации со спасением косаток и белух.
"У меня семидесятитрехлетний опыт изучения океана. И мы с моей командой можем поделиться огромным количеством информации. Нам нужно поработать с учеными, исследователями, людьми, которые заботятся о животных. И мы должны помнить: дельфины и киты – в океане, а мы на земле. И мы должны вместе с учеными составить план дальнейших действий", — поясняет Жан-Мишель Кусто.
Команда Кусто 6 апреля отправляются в бухту Среднюю. Там ученые произведут собственные наблюдения и изучат материал, собранный российскими биологами. В конце марта белухи и косатки прошли полное медицинское обследование – у животных взяли все необходимые анализы, сняли мерки. Кроме того, были взяты пробы воды из вольеров. Их планируют использовать для создания центра морских млекопитающих.
"Периодически у наших берегов морские млекопитающие где-то выбрасываются на берег, где-то попадают в беду, поэтому адаптировать их, подлечить, сделать так, чтобы они находились в нормальных условиях – это та задача, что стоит перед нами", — рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Кусто подчеркивает, что цель его миссии – дать животным свободу. Но это нельзя делать сиюминутно – привыкшие к человеческому уходу киты могут погибнуть на свободе. Нужна адаптация.
Жан-Мишель Кусто принимал участие в освобождении косатки Кейко, звезды фильма "Освободите Вилли". Кит долго жил в неволе, и адаптировать перед выпуском его пришлось около двух лет. Сколько времени нужно будет животным из бухты Средней, станет известно совсем скоро. Ученые с мировым именем разворачивают приморскую экспедицию.
Ранее по теме
-
На помощь узникам "китовой тюрьмы" прибыла команда Кусто1 сутки назад
-
Французский океанолог Кусто прибывает в Россию на помощь косаткам в "китовой тюрьме"2 суток назад
-
Условия содержания косаток и белух в бухте Средняя изменят3 суток назад
-
Состояние животных из "китовой тюрьмы" удовлетворительное, их навестит Кусто6 суток назад
-
У двух белух из китовой тюрьмы диагностированы травмы9 суток назад
-
Путину регулярно докладывают о положении в "китовой тюрьме"9 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Умер режиссер Георгий Данелия
- Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
- На дебаты Порошенко и Зеленского продаются поддельные билеты
- В Черном море прошли ракетные стрельбы
- Украинский министр обещает приехать в Москву на танке
Самое читаемое
-
Сошла с ума: Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу
- Момент зверского убийства женщины в Москве попал на видео
- Младенец пробыл дома один четыре дня, рядом с ним нашли пустую бутылочку
- Пациентка, которую лечили от астмы и не заметили рак, умерла
- Вынесен приговор матери, задушившей своих детей. Перед смертью она купила им шоколадку
Телеканал "Россия"
-
Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- В гостях у Лаймы: самое откровенное интервью
- Николай Басков ошеломил зрителей уникальным шоу. Эксклюзив!
Вести.Экономика
-
Минфин за день выполнил 15% квартального плана по займам
- Парламент Великобритании блокирует "жесткий" Brexit
- 7 городов США, которые могут исчезнуть к 2100 году
- "Газпром" переходит на блокчейн
- Топ-10 брендов, популярных у американской молодежи
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
Роскошные аналоги Aurus Arsenal, которые можно купить прямо сейчас
- Водители с этими именами чаще других попадают в ДТП!
- Hot or Not: "зайдет" ли в России новый Kia ProCeed? Цены и конкуренты
- Объявлены цены на вседорожный универсал Volvo V60 Cross Country
- Lada рулит: Vesta бьет новые рекорды продаж в России
Недвижимость
-
Петербуржец поскользнулся на тротуаре и отсудил полмиллиона
- Как улучшить жилищные условия: апартаменты для жизни и однушка на сдачу
- Солнечные лучи стали причиной пожара
- Мужчина превратил квартиру в берлогу викинга
- Чем опасны бассейны в отелях
- Пара из США отказалась от современности и переехала в XIX век
Вести.Медицина
-
Какой овощ загрязнен пестицидами больше остальных? Ученые знают ответ
- Говорят ученые: бутылка вина так же вредит организму, как 10 сигарет
- Даже тусклый свет ночью повреждает мозг
- Регулярное использование зубной нити снижает риск развития рака
- Новое парализующее заболевание распространяется среди детей
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Великий автор прекрасного кино: ушел Георгий Данелия
- Страшный удар: на трассе в Подмосковье разбилась маршрутка
- Потоп в ТЦ "Океания": гигантский аквариум дал течь
- Охранная зона усадьбы Суханово оказалась под угрозой исчезновения
- Движение по Сокольнической линии метро восстановили досрочно
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Магнитное поле Солнца оказалось в десять раз сильнее
- Психологи дали совет, как улучшить настроение всего за 12 минут
- Красное и переработанное мясо опасно в любых количествах
- Сначала черви, потом люди: найден способ продлить молодость и жизнь на 50%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
В новом выпуске "Белой студии" – Андрей Макаревич
- Новости 41-го Московского международного кинофестиваля
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его