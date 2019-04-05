Баскетбольный ЦСКА в плей-офф Евролиги сыграет с "Басконией"

В главном клубном турнире континентального баскетбола определились все участники плей-офф. Московский ЦСКА, который в регулярном чемпионате Евролиги занял 2-е место вслед за турецким "Фенербахче", в четвертьфинале сыграет с испанской "Басконией".

Интересно, что накануне армейцы проводили очередной домашний матч турнира как раз с испанским клубом и победили 82:78. Теперь в раунде состязания "на выбывание" им предстоит играть с "Басконией" до трех побед. Начнется серия на площадке ЦСКА.

Другие пары команд в первом раунде плей-офф Евролиги составили "Фенербахче" (Турция, 1-е место в "регулярке") – "Жальгирис" (Литва, 8-е), "Реал" (Мадрид, Испания, 3-е) – "Панатинаикос" (Греция, 6-е), "Анадолу Эфес" (Турция, 4-е) – "Барселона" (5-е).