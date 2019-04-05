Любимый суп россиян оказался самым вредным

Диетологи в Международный день супа, который отмечается 5 апреля, дали советы по питанию. Наиболее полезным признан овощной вегетарианский суп. Это оптимальный источник питательных веществ, отметила врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

Овощи отдают в отвар такие полезные микроэлементы, как калий и магний, добавил врач-гастроэнтеролог той же клиники, кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко. Эти микроэлементы очень важны для желудка и кишечника. Супы на мясном бульоне более калорийные, особенно если используются жирные виды мяса, сообщает результаты исследования РИА Новости. Людям с высоким уровнем холестерина от них лучше отказаться. Елена Ливанцова, чтобы в бульон из мяса не попали антибиотики или другие вредные вещества, рекомендует первый и второй бульон сливать.

Назван и наименее полезный суп из распространенных в России. И это солянка. Врачи солянку не рекомендуют: в ней слишком много соли и жира. Кроме того, она варится с использованием нескольких видов мяса, что увеличивает ее потенциальную "опасность". В солянку добавляются соленые огурцы и копчености, напоминает Елена Ливанцова, поэтому врачи не рекомендуют ее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью, а также обладателям лишнего веса.

Осторожно надо относиться и к грибному супу, настаивает Владимир Пилипенко. Он не рекомендуется больным гастроэнтерологического профиля: в грибном супе очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта. Если же пищеварительный тракт находится в состоянии воспаления, то излишняя его перестимуляция увеличивает ущерб от кишечной инфекции.

"В целом, суп не то что желателен, а обязателен для того, чтобы человек чувствовал себя здоровым и бодрым", — делает вывод гастроэнтеролог Пилипенко.

Суп, по мнению врачей, источник питательных веществ, которые составляют основу пирамиды питания, – белков, жиров и углеводов. Первое блюдо на 50-60% состоит из жидкости, а его энергетическая ценность относительно невысока, добавляет диетолог Ливанцова.

Насыщение организма за счет жидкости происходит достаточно быстро. Это полезно для тех, кто следит за своим весом, подчеркивает врач-диетолог. Рекомендация от врача-гастроэнтеролога: есть суп каждый день на обед — лучше теплым, так как горячие и слишком холодные блюда могут спровоцировать неприятные симптомы. Приятного аппетита!