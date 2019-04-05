"Месть проигравших": Ушаков обжалует отставку в суде

Нил Ушаков отстранен от должности мэра Риги решением министра регионального развития. Оно было опубликовано прошедшей ночью в "Латвийском вестнике" — официальном интернет-издании правительства Латвии.

За неисполнение установленных законом обязательств — такова формулировка распоряжения, которое отправляет Нила Ушакова в отставку.

Уже за полночь этот документ за подписью министра окружающей среды и регионального развития появляется на сайте официального правительственного вестника.

То, что отставка весьма вероятна, обсуждали еще накануне. Сам рижский мэр к такому решению был готов — в интервью уже называл его политическим.

Если мы говорим об этом разрекламированном письме Пуце, то в нем содержится 12 пунктов и на основании этих 12 пунктов отстранить от должности мэра.

Центральный пункт — управление муниципальным предприятием Rīgas satiksme (предприятие, обеспечивающее городские перевозки общественным транспортом в Риге).

В рамках уголовного дела о коррупции в "Ригас сатиксме" у мэра Ушакова в кабинете и дома уже проводили обыски. Сам градоначальник тогда заявлял, что не совершал противоправных действий, а обвинения ему так и не были предъявлены.

Ситуацией все равно пыталась воспользоваться оппозиция, но в январе отправить мэра в отставку не удалось. Теперь Ушаков все-таки становится рядовым депутатом Рижской думы, его обязанности будет исполнять вице-мэр Олег Буров.

Чтобы оспорить решение министра в административном суде у политика есть 30 дней и если признают его правоту, то Ушаков не только останется мэром, но и получит денежную компенсацию.

По латвийскому закону, глава минрегионразвития имеет право отправить в отставку любого мэра и распустить любую муниципальную думу, если в их работе найдутся нарушения. Были ли такие допущены Нилом Ушаковым — теперь установит суд.

Решение о своей отставке Ушаков назвал противоправным и непрофессиональным и намерен обжаловать его в суде. "Первое, что мы видим, что те, кто в 2017 году проиграл выборы в Рижскую думу, теперь пытаются отомстить, — заявил он в интервью телеканалу LNT в пятницу.