Глава амурского отделения Росреестра задержан по подозрению в коррупции

На своем рабочем месте вечером 4 марта был задержан глава управления Росреестра по Амурской области Сергей Чечевский.

У следователей есть сведения, что чиновник через посредника брал взятку за незаконное изменение данных в государственном реестре в пользу неназванного физического лица.

В настоящее время Сергей Чечевский находится в изоляторе временного содержания.