Новости В мире

Все видео этой рубрики
5 апреля 201910:15

Три недели на соке довели израильтянку до необратимых изменений организма

По рекомендации врача, практикующего альтернативную медицину, жительница Израиля в течение трех недель употребляла только соки и воду, отказавшись от еды. Однако состояние женщины не улучшилось — она не ощущала заряда бодрости, а наоборот — слабела и стремительно худела.

Она была госпитализирована с серьезной потерей веса – при поступлении в больницу женщина весила 40 кг.

В результате голодания произошло нарушение солевого баланса. По мнению врачей, у пациентки был сильно снижен уровень натрия в крови из-за избыточного употребления жидкостей. Гипонатриемия спровоцировала повреждение мозга. Медики опасаются, что состояние женщины не улучшится.

Эксперты в области здравоохранения отмечают, что в Израиле растет число врачей – шарлатанов, которые без особых сложностей ведут прием пациентов, назначая им в качестве лечения не только нечто бесполезное, но часто и опасное.

Сейчас

10:00

Порошенко и Зеленский сдали анализы перед дебатами

06:29

Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Ливии

03:08

В Венесуэле взорвался нефтепровод

00:55

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

23:30

Украинский министр Омелян пообещал приехать в Москву на танке

19:37

Рогозин уходит из "Ильюшина" и ОАК

18:45

Зеленский предложил Тимошенко провести дебаты

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Месть проигравших": Ушаков обжалует отставку в суде

"Месть проигравших": Ушаков обжалует отставку в суде

1 час назад
На дебаты с чистой совестью: Порошенко и Зеленский сдали анализы

На дебаты с чистой совестью: Порошенко и Зеленский сдали анализы

1 час назад
В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

3 часа назад
Глава амурского отделения Росреестра задержан по подозрению в коррупции

Глава амурского отделения Росреестра задержан по подозрению в коррупции

2 часа назад
Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

30 минут назад
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

5 часов назад
Любимый суп россиян оказался самым вредным

Любимый суп россиян оказался самым вредным

1 час назад
"Освободить Вилли": для спасения косаток и белух в Приморье высадилась команда Кусто

"Освободить Вилли": для спасения косаток и белух в Приморье высадилась команда Кусто

2 часа назад
Населенные пункты России: топ-5 проблем, которые волнуют жителей

Населенные пункты России: топ-5 проблем, которые волнуют жителей

23 часа назад
"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

03.04.2019 14:59
Пушков и Захарова посмеялись над обещанием Омеляна въехать на танке в Москву

Пушков и Захарова посмеялись над обещанием Омеляна въехать на танке в Москву

6 часов назад
Квадратные метры раздора: хоккеист Фролов хочет продолжить спор в суде с ушедшей Началовой

Квадратные метры раздора: хоккеист Фролов хочет продолжить спор в суде с ушедшей Началовой

13 часов назад
Анатолий Руденко рассказал, почему не сложилось с Арнтгольц и Поверенновой

Анатолий Руденко рассказал, почему не сложилось с Арнтгольц и Поверенновой

19 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

23 часа назад
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

03.04.2019 23:34
Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

03.04.2019 19:10
В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

03.04.2019 15:20
В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

02.04.2019 09:48
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
Принц Гарри сравнил Fortnite с наркотиками и призвал ее запретить

Принц Гарри сравнил Fortnite с наркотиками и призвал ее запретить

21 минута назад
Маленький мальчик на глазах матери упал с трибуны ледовой арены в Барнауле

Маленький мальчик на глазах матери упал с трибуны ледовой арены в Барнауле

55 минут назад
Инвестиции в старость: почему популярны дома престрелых, и сколько на них зарабатывают

Инвестиции в старость: почему популярны дома престрелых, и сколько на них зарабатывают

1 час назад
Вести.net: Google официально представил русскоязычного "Ассистента"

Вести.net: Google официально представил русскоязычного "Ассистента"

1 час назад
Жозе Моуринью может вернуться в итальянскую Серию "А"

Жозе Моуринью может вернуться в итальянскую Серию "А"

2 часа назад
В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

3 часа назад
Карлос Гон помещен под арест до 14 апреля

Карлос Гон помещен под арест до 14 апреля

3 часа назад
В суде Греции пройдут слушания по делу Александра Винника

В суде Греции пройдут слушания по делу Александра Винника

4 часа назад
В Черном море прошли ракетные стрельбы

В Черном море прошли ракетные стрельбы

4 часа назад
Страшный пожар на химзаводе: в Австралии горит склад с токсичными отходами

Страшный пожар на химзаводе: в Австралии горит склад с токсичными отходами

4 часа назад
Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Ливии

Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Ливии

4 часа назад
МИД Эквадора прокомментировал сообщения о высылке Ассанжа из посольства, назвав их слухами

МИД Эквадора прокомментировал сообщения о высылке Ассанжа из посольства, назвав их слухами

6 часов назад
В Киеве появилась улица Джона Маккейна

В Киеве появилась улица Джона Маккейна

7 часов назад
Австралийцу, устроившему бойню в Новой Зеландии, назначена психиатрическая экспертиза

Австралийцу, устроившему бойню в Новой Зеландии, назначена психиатрическая экспертиза

8 часов назад
Не похмелье, а ЗОЖ: страсть к рассолу возникла у американцев из-за любви к хоккею

Не похмелье, а ЗОЖ: страсть к рассолу возникла у американцев из-за любви к хоккею

9 часов назад
Европа оказалась под китайским поясом

Европа оказалась под китайским поясом

10 часов назад
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

10 часов назад
Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира

Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира

11 часов назад
В мировом чемпионате по программированию ICPC победила команда МГУ

В мировом чемпионате по программированию ICPC победила команда МГУ

12 часов назад
В Польше водитель скорой убил двух врачей в попытке уйти от столкновения с поездом

В Польше водитель скорой убил двух врачей в попытке уйти от столкновения с поездом

12 часов назад
Актер Виктор Сухоруков серьезно повредил руку прямо на сцене

Актер Виктор Сухоруков серьезно повредил руку прямо на сцене

12 часов назад
Супер-шаттлы: роскошные аналоги Aurus Arsenal, которые можно купить прямо сейчас

Супер-шаттлы: роскошные аналоги Aurus Arsenal, которые можно купить прямо сейчас

14 часов назад
Жесты как в iOS, "плавающие" чаты и эмулятор сгибания: что нового в бете Android Q

Жесты как в iOS, "плавающие" чаты и эмулятор сгибания: что нового в бете Android Q

19 часов назад
Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

19 часов назад
Lada рулит: Vesta бьет рекорды продаж в России

Lada рулит: Vesta бьет рекорды продаж в России

23 часа назад
Apple официально представила Powerbeats Pro. Плюсы и минусы "спортивных AirPods"

Apple официально представила Powerbeats Pro. Плюсы и минусы "спортивных AirPods"

04.04.2019 09:30