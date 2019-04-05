На износ сетей нашли ответ: регионы изучают опыт "альтернативной котельной"
Изменить систему теплоснабжения решили в Барнауле. Минэнерго получило заявку администрации города и "Сибирской генерирующей компании" о присвоении городу статуса ценовой зоны теплоснабжения для перехода на ценообразование по методу "альтернативной котельной".
91 дефект на каждые 100 километров, потери — 20 процентов тепла на магистральных сетях. Это опасные цифры для Сибири. Барнаул кардинально меняет свою систему теплоснабжения и переходит на "альтернативную котельную". Строить новую не будут, а начнут использовать иную модель ценообразования и привлечения инвестиций. По ней теплоснабжающая организация вложит 7,8 миллиарда рублей в модернизацию системы: заменят 132 километра трубопроводов за 10 лет, максимально снизив вероятность аварий.
"Последние резонансные аварии на сетях говорят о том, что нам необходимо увеличивать объемы ежегодного ремонта сетей и оборудования, что при единой ценовой зоне можно сделать", — констатирует замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.
Взамен город устанавливает долгосрочный тариф и определяет на 10 лет вперед его рост — инфляция плюс два процента. Такая предсказуемость даст гарантии возврата вложений инвестору. Иначе, считают специалисты, давнюю проблему не решить — в России высок уровень износа сетей, но частные деньги в отрасль не идут – госрегулирование тарифов инвесторов не интересует. Чтобы привлечь их, разработали закон об "альтернативной котельной". По нему тариф рассчитывают исходя из того, сколько бы стоило тепло, если пришлось бы строить собственную котельную. Это — максимум.
"Краткосрочное тарифное регулирование переходит в долгосрочное. Мы должны инвестировать в обмен на то, что в Барнауле получаем цену, которая конкурентна, но выше — и это обязанность инвестировать, общественный контроль. Потому что отношения долгосрочные, то и инвестиции возможны. В краткосрочных отношениях инвестиции невозможны, потому что их всегда могут вырезать из тарифа", — поясняет гендиректор "Сибирской генерирующей компании" Степан Солженицын.
Первым российским городом, который перешел на новую модель, стал алтайский Рубцовск. СГК вложила в него 2 миллиарда рублей — изменила конфигурацию системы теплоснабжения, модернизировала тепловую станцию, построила и переложила 20 километров, или 9%, теплосетей. Сейчас тариф установлен в 2 тысячи, и ежегодно будет расти только по инфляции.
Вторым регионом к инициативе подключилась Новосибирская область. В региональном центре 90 километров теплотрасс в критическом состоянии. Город пока думает о том, чтобы перейти на новую схему, просчитывает варианты. И пока регион обкатывает модель на небольшом населенном пункте Линево.
"Там так же, до перехода на новую модель, инвестиционный потенциал был равен практически нулю. Амортизация — ноль, прибыль ничтожно мала, годовая выручка порядка 500 миллионов рублей. Объем инвестиции со стороны бизнеса будет составлять 800 миллионов рублей. Также будут проведены мероприятия, в первую очередь, направленные на качество и надежность теплоснабжения. Именно качество. И в этом состоит профит поселения", — говорит о получаемых потребителями выгодах замдиректора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Алексей Храпков.
В Минэнерго подчеркивают, что бизнес при такой модели будет персонально отвечать перед каждым потребителем, а в случае нарушения — выплачивать компенсацию. Упала температура отопления — платежку пересчитают. Сейчас модель изучают также в Красноярске, Татарстане, Ульяновске, Оренбурге, Перми, Абакане. В том числе вопрос понижающего коэффициента к потолку "альтернативной котельной", чтобы тариф не подскочил.
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