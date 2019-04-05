Клуб Варламова и Задорова запрыгнул в "последний вагон" плей-офф НХЛ

За два дня до окончания регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стал известен предпоследний участник плей-офф нынешнего сезона. Одержав волевую победу в матче с "Виннипег Джетс" (3:2) на 8-е место в Западной конференции поднялся клуб "Колорадо Эвеланш".

"Лавины", за которых выступают три россиянина – вратарь Семен Варламов, защитник Никита Задоров и форвард Владислав Каменв, — после победы над "реактивщиками" опередили в таблице соперников из "Аризоны Койотс", которые в Кубке Стэнли не сыграют.

Полный список участников плей-офф НХЛ от Запада: "Калгари Флеймз", "Сан-Хосе Шаркс", "Виннипег Джетс", "Нэшвилл Предаторз", "Сент-Луис Блюз", "Вегас Голден Найтс", "Даллас Старз" и "Колорадо Эвеланш".

В Восточной конференции известны семь участников плей-офф из восьми и в последних турах последнее место в восьмерке сильнейших разыграют "Коламбус Блю Джакетс" и "Монреаль Канадиенс". За "синие жакеты" играют наши Сергей Бобровский и Артемий Панарин, а в канадском клубе россиян в основе нет.