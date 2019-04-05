Тяжеловесы Олейник и Оверим сойдутся на питерском турнире UFC

Главным боем второго турнира ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC в России станет поединок тяжеловесов Алексея Олейника и Алистера Оверима. Россиянин и бразилец возглавят андеркард состязаний 20 апреля в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Олейник в срочном порядке заменил другого россиянина – Александра Волкова, который был снят с турнира из-за проблем с антидопинговыми службами. Накануне стало также известно, что в турнире произошла еще одна замена: финн Теему Пакален выбыл из боя против нашего легковеса Александра Яковлева. Его заменит бразилец Алекс да Силва.

В числе официально анонсированных UFC боев в Питере наиболее интересными выглядят следующие: в легком весе россиянин Ислам Махачев выступит против Армана Царукяна (у обоих бойцов всего по одному поражению), в тяжелом весе поляк Марчин Тыбура встретится с россиянином Шамилем Абдурахимовым, а наш Сергей Павлович – с бразильцем Марсело Голмом.

В женском наилегчайшем весе американка Роксанн Модаффери выйдет против непобежденной пока Антонины Шевченко (Киргизия — Перу). В мужском полутяжелом весе американец Девин Кларк будет экзаменовать россиянина Ивана Штыркова, у которого 15 побед и одна ничья в ММА. Наконец, в полулегкой весовой категории наш Мовсар Евлоев (10 побед без поражения) встретится с корейцем Сюн Ву Чоем (7 побед и 1 поражение).