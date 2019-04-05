Маленький мальчик на глазах матери упал с трибуны ледовой арены в Барнауле

Юный житель Барнаула получил серьезные травмы головы и позвоночника, упав с трибуны ледового дворца во время выступления его отца. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

В "Карандин-Арене" шел ремонт, и рабочие убрали часть стеклянных ограждений, что, впрочем, не помешало проведению вечером 4 апреля хоккейного матча, который привлек много болельщиков. Среди них оказался и пятилетний мальчик, который вместе с мамой пришел поддержать вышедшего на лед отца.

На кадрах видно, что мальчик засмотрелся на спортсменов, подошел к краю и, оступившись, рухнул с трибуны. По словам свидетелей, которые приводит Amic.ru, врачей пришлось дожидаться около 40 минут, поскольку первая карета скорой помощи сломалась по пути. Получившему травмы головы и позвоночника ребенку провели операцию, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.