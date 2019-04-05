В Москве обсудили комплексный план развития космогорода Циолковский. О перспективах объекта говорили вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщает ГТРК "Амур".

Будущее города неразрывно связано с космодромом Восточный. По мере его развития население Циолковского продолжает расти, и с возведением второго пускового стола ожидается дальнейший прирост. Поэтому необходима застройка и благоустройство новых районов города.

"В комплексном плане обозначены мероприятия по модернизации сетей старого микрорайона. Они были заложены еще в шестидесятых годах и на данный момент сильно изношены. Приведут в порядок и дома на территории старого города", — пояснил мэр ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий.

На федеральном уровне план утвердят к первому июля. После этого начнется реконструкция Циолковского, аналогично городу президентского внимания — Свободному. Одним из необходимых условий для развития является перевод местной котельной с мазута на газ.

"После перехода на газ затраты на топливо будут значительно снижены. Он является самым дешевым ресурсом сейчас. Как следствие, понизятся и коммунальные платежи. На газ котельную планируют перевести в 2020 — 2021 году", — уточнила начальник отдела ЖКХ управления градостроительства Циолковского Светлана Кондратьева.

Еще один важный аспект - социальная инфраструктура. Модернизация ожидает и городской парк. Он был построен военными в 60-е годы прошлого века, и сейчас это место мало подходит для отдыха. "Гуляем, как правило, во дворах, где есть обустроенные площадки. Везде автомобили. Дети даже на велосипеде покататься не могут", — рассказали Максим и Виктория Харченко.

Проект благоустройства городского парка оценили в 120 миллионов рублей. Часть средств поступит благодаря общероссийскому конкурсу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ "Малые города и исторические поселения" (около 30 миллионов). Оставшуюся сумму выделит областной бюджет.

"Здесь разместят сцену, детские площадки, фонтан, спортивную площадку и скейт-парк. А дальше будет располагаться историческая часть. На ней будет ракета "Союз" и памятник Циолковскому", — уточнила помощник Управления градостроительства ЗАТО Циолковский Ирина Чойнжурова.

В программе по благоустройству общественных пространств город будет участвовать в этом году впервые. В старых районах почти все дома требуют ремонта.