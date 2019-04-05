Пассажир вылетел через багажник: авария во Владивостоке попала на видео

Минувшей ночью во Владивостоке легковой автомобиль протаранил такси. Машина, перевозящая пассажиров, перевернулась.

Инцидент произошел 5 апреля на Океанском проспекте: водитель автомобиля Toyota Corona врезался в машину такси, которая от удара потеряла управление, завалилась и закрутилась на боку.

Через стекло багажника такси вылетела девушка и приземлилась на асфальте. В ДТП она пострадала сильнее остальных — с переломанным носом и ушибами ее госпитализировали.

Виновник аварии, 22-летний водитель Toyota Corona, не стал объяснять почему он не убедился в безопасности пересечения перекрестка и не пропустил такси — сослался на больную голову и отказался от комментариев.