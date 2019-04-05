Сбербанк прокомментировал слухи о масштабном ограничении приема купюр в банкоматах

Никаких масштабных ограничений на прием купюр каких-либо номиналов нет, заявила пресс-служба Сбербанка. Ранее появилась информация о том, что банкоматы ряда банков, в том числе и Сбер, ограничили прием 5-тысячных купюр.

В Сбербанке добавили, что их специалисты регулярно проводят работы по модернизации банкоматов в соответствии с требованиями Банка России. Это мероприятия, направленные на повышение уровня защиты, надежности и качества работы банкоматов, сообщает РИА Новости.

При этом в call-центре Сбербанка подтвердили, что некоторые банкоматы все же ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей. Функционал по приему именно купюр такого достоинства реализован не во всех банкоматах, пояснили сотрудники службы клиентской поддержки.

О том, что прием 5-тысячных купюр ограничен банкоматами Сбербанка и Московского кредитного банка, первой сообщила газета "Ведомости".

В МКБ подтвердили, что временно отключали 40 банкоматов из 3500 для тестирования обновления программного обеспечения.

При этом журналисты "Ведомостей" разузнали, что в феврале 2019 года был отмечен вброс в банкоматы фальшивых пятитысячных купюр. При этом отмечается, что это были единичные случаи попадания имитирующих банкноты изделий в банкоматы с валидаторами устаревших модификаций, которые не соответствовали современным требованиям Банка России.

5000 рублей – самая крупная рублевая купюра. При этом она наиболее привлекательна для фальшивомонетчиков, которые стараются положить на временные счета через банкоматы фальшивые купюры, а затем снять с них через тот же или другой банкомат уже настоящие.