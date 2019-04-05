"Пари Сен-Жермен" готов предложить вратарю Де Хеа рекордную зарплату

Руководители чемпионов Франции по футболу из клуба "Пари Сен-Жермен" не оставляют попыток переманить из английского "Манчестер Юнайтед" голкипера сборной Испании Давида Де Хеа. Ради элитного вратаря "ПСЖ" готов пойти на рекордные расходы по статье "зарплата игрока".

Де Хеа проводит в "МЮ" отличный сезон, но его действующий контракт истекает нынешним летом, так что стороны ведут переговоры о продлении соглашения. Но испанец претендует на повышение зарплаты до рекордной цифры в 350 тыс. фунтов стерлингов или 410 тыс. евро в неделю.

Манкунианцы пока не подтвердили желание столь кардинально повышать выплаты 28-летнему голкиперу, сообщает британское издание Daily Mail. Зато представители "ПСЖ" воспользовались недомолвками в переговорах игрока и клуба и намекнули, что в столице Франции Де Хеа будет получать столько, сколько захочет.