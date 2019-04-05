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Brexit 57 минут назад
Brexit: новые даты от Мэй и Туска
Глава Европейского совета Дональд Туск хочет предложить Великобритании отсрочить Brexit до 31 марта 2020 года, сообщает телеканал Sky News. Такие заявления, по словам британских журналистов, Туск делал в разговоре с официальными лицами Евросоюза.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ЕС попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года – соответствующее письмо она отправила Туску.
Копию письма распространили британские СМИ. В своем послании Мэй в очередной раз подчеркивает, что лучшим вариантом является выходе Великобритании из Евросоюза с соглашением.
Невозможность британского парламента определиться с устраивающим его вариантом Brexit Мэй назвала тупиковой ситуацией, и заявила, что правительство решило действовать дальше – сейчас оно работает с лейбористской партией, чтобы найти консенсус по Brexit, сообщает "Интерфакс".
Британский парламент трижды отклонял проект сделки, который Мэй согласовала с европейскими лидерами, и поэтому Великобритания должна выйти из ЕС до 12 апреля без сделки. Впрочем, время для предоставления альтернативных вариантов еще есть. На 10 апреля запланирован экстренный саммит, на котором будут решать судьбу Brexit.
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