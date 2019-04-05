МВД: Коваленко ушел по собственному
Рапорт об отставке по собственному желанию подал начальник московского управления ГИБДД Виктор Коваленко. Увольнение Коваленко ранее обсуждалось на совещании в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
Поводом стал инцидент с действиями экипажа дорожно-патрульной службы 25 марта на Можайском шоссе в Москве, поясняет "Интерфакс". Здесь произошло ДТП со смертельным исходом: в аварии погибли пассажиры "Нивы" – женщина и ее дочь. Находившийся за рулем машины в момент аварии водитель серьезно пострадал. Виновником аварии был водитель "Гелендвагена", который на скользкой дороге на большой скорости выехал на встречную полосу. За рулем внедорожника был уроженец Чечни Муслим Джамбеков.
Инспекторы допустили, чтобы он скрылся с места происшествия. Водитель шикарного "Мерседеса" объявился только после призыва главы Чечни Ахмата Кадырова к нему не позорить родных. Более того, оказалось, что предполагаемый виновник аварии ранее был судим.
Джамбеков явился с повинной в отделение полиции в Грозном, куда уехал из Москвы после ДТП. Обратно в Москву его доставили уже под охраной. Арест Джамбекова до 25 мая санкционировал Дорогомиловский суд Москвы. Он обвиняется по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").
Инспектор ДПС капитан полиции Олег Новоселов после инцидента был уволен. О неполном служебном соответствии был предупрежден и глава дорожной полиции Москвы генерал-майор Виктор Коваленко. Глава МВД России Владимир Колокольцев предупредил Коваленко: если такое повторится, то начальник ГИБДД Москвы лишится своей должности.
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