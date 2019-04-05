В Метрогородке по просьбам жителей построят новые социальные объекты
В столичном районе Метрогородок в соответствии с предложениями местных жителей будет изменен проект застройки кварталов реновации. В частности, планируется построить шесть новых школ и семь детских садов. Об этом журналистам рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, комментируя вынесенный на публичные слушания проект планировки территории микрорайонов 1, 2, 2А.
"Помимо строительства нового комфортного жилья на данном участке планируется значительный объем социальной инфраструктуры. В проект планировки заложено строительство шести школ на 2900 мест, семи детских садов, детской поликлиники 320 посещений в смену, физкультурного и многофункционального центров, детского досугового центра. Серьезно улучшится и транспортная ситуация: построят новые проезды, сделают пешеходные переходы и велодорожки, отремонтируют существующие улицы", — рассказал Сергей Кузнецов.
В основу изменений проекта легли обращения местных жителей, результаты исследований и анализа фактических данных о районе. Рассматривались даже сообщения в социальных сетях.
Сергей Кузнецов также добавил, что все пожелания и замечания, которые жители выскажут в ходе публичных слушаний, будут переданы авторам проекта и учтены в ходе его дальнейшей доработки.
Общая площадь территория проекта планировки составляет 136 гектаров. В программу реновации в рамках этого проекта вошло 74 жилых дома. Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение 73 гектаров территории Метрогородка. Планируется установить детские и спортивные площадки, сделать зоны для отдыха, полностью обновить инженерные сети. Открытое шоссе на участке от Северо-Восточной хорды до улицы Вербной ждет реконструкция с расширением проезжей части.
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