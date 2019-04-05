Ученые нашли предполагаемое место падения метеорита в Эвенкии

Ученые РАН нашли место падения метеорита в Эвенкии. Напомним, 15 марта жители поселка Тура заметили в небе яркую вспышку. Видеорегистраторы зафиксировали взрыв и падение небесного тела. Объект вошел в атмосферу Земли около половины восьмого вечера, сообщает ГТРК "Красноярск".

Научные сотрудники провели разведку территории рядом с населенным пунктом Учами и отобрали пробы грунта. Образцы отправят в лабораторию метеоритики и внеземного вещества РАН. Специалисты предполагают, что осколки метеорита могут находиться под слоем льда и снега.