Отстранение Ушакова назвали политическим заказом

Отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности – политический заказ, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат уверен, что Ушаков не удобен властям Латвии, поскольку поддерживает русскоязычное население страны, передает РИА Новости.

Это мнение разделяет и политолог Кристиан Розенвалдс. Он отметил, что с такой же легкостью могут снять и других мэров, неугодных власти. "Правильный мэр — оставляем. Неправильный — отстраняем", — сказал Розенвалдс.



В пятницу стало известно, что министр регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил Ушакова от должности мэра Риги. Политика подозревают в нецелесообразном использовании 18 миллионов бюджетных евро. Сам Ушаков заявил, что его отстранение противоправно, и он будет оспаривать его в суде.

Обязанности градоначальника теперь будет исполнять заммэра Олег Буров – заявление о передаче ему полномочий Ушаков подписал еще в четверг.