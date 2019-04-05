У больницы в Ижевске обнаружили свалку медкарт пациентов с их диагнозами

В Ижевске прямо на тротуаре, на перекрестке улицы Нагорная и Западная, прохожие обратили внимание на свалку из медицинских карт с персональными данными пациентов и их диагнозами.

Как пишет ижевский портал IzhLife.ru, рядом находится городская больница № 3.

Местные журналисты направили официальный запрос в минздрав Удмуртии, чтобы получить разъяснения по данному инциденту.