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5 апреля 201912:31

У больницы в Ижевске обнаружили свалку медкарт пациентов с их диагнозами

izhlife.ru

В Ижевске прямо на тротуаре, на перекрестке улицы Нагорная и Западная, прохожие обратили внимание на свалку из медицинских карт с персональными данными пациентов и их диагнозами.

Как пишет ижевский портал IzhLife.ru, рядом находится городская больница № 3.

Местные журналисты направили официальный запрос в минздрав Удмуртии, чтобы получить разъяснения по данному инциденту.

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