Россия следит за ситуацией в Ливии, но не участвует

В Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Ливии, заверил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. При этом в Москве главным считают, чтобы какие-либо действия не привели к возобновлению кровопролития в этой североафриканской стране. Россия призывает продолжить усилия по урегулированию ситуации мирными политическими средствами.

При этом Песков добавил, что Москва никак не участвует в поддержке командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара, отдавшего приказ о наступлении на столицу Ливии – Триполи. Ливийская армия установила практически без сопротивления контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от Триполи, сообщает РИА Новости.

На дороге от них к Триполи выстроилась колонна из боевых внедорожников с пулеметами.

Контролирующий Триполи глава правительства нацсогласия Файез Сарадж объявил боевую готовность и отдал приказ применить силу, если ливийская национальная армия начнет продвижение к югу и западу от Триполи.

Фельдмаршал Хафтар утверждает, что Сарадж и его министры стали заложниками враждующих между собой вооруженных группировок. Он заявил о готовности взять ливийскую столицу за 48 часов. В феврале 2019 года маршал Хафтар взял под свой контроль крупнейшее нефтяное месторождение Ливии — аш-Шарара. Нефть – главный источник доходов в раздираемой после убийства Муаммара Каддафи стране. В стране двоевластие: на востоке страны в Тобруке заседает ливийский парламент, а на западе в столице страны базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

5 апреля Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации вокруг Триполи.