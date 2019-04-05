Россиян оставили без лягушачьих лапок

Любители лягушачьих лапок в России столкнулись с тем, что этот специфический деликатес в последнее время стало непросто найти ни в магазинах, ни в ресторанах, где раньше можно было ими полакомиться, пишет News.ru.

Оказалось, проблемы с поставкой лягушачьих лапок начались еще в 2014 году, когда они попали под санкции, затем выросла цена на них в Китае, а с 2015-го по 2018 год Россельхознадзор запретил поставки этого деликатеса сразу с пяти китайских предприятий, где производилась лягушатина.

В конце 2018-го Россельхознадзор вычеркнул лягушачьи лапки как позицию, разрешенную к ввозу на территорию России. С чем это было связано, неизвестно.

Закупщики говорят, что лягушки есть в Китае, во Вьетнаме, но поставлять их в Россию они не могут.

Теперь рестораторы задумываются, где взять лягушатину? Впрочем, эксперты полагают, что если бизнесу этот продукт действительно интересен, то в России вполне можно открыть лягушачьи фермы и выращивать лягушек, как выращивают рыбу в искусственных водоемах.