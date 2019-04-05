Песков призвал Трампа перейти от слов к делу
В Кремле позитивно расценили призыв президента США Дональда Трампа договориться о сокращении военных расходов, отметив необходимость их формализации, передает "Интерфакс".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что любой призыв в пользу разоружения заслуживает внимания.
По его словам, очень важно, чтобы призыв не ограничивался декларациями, чтобы за ним последовали конкретные, сформулированные, положенные на бумагу и доведенные по официальным каналам до собеседников инициативы и предложения. Песков добавил, что пока Москва не получила формализованных предложений.
Как сообщалось, ранее в ходе встречи в Вашингтоне с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ американский президент выразил надежду на переговоры с Китаем и Россией о сокращении расходов на вооружение.
Трамп отметил тогда, что США, Россия и Китай тратят сотни миллиардов долларов на оружие, в том числе ядерное. "Это нелепо", — сказал он во время встречи.
По его словам, три страны "могут объединиться и прекратить расходы на вооружение и тратить на что-то более продуктивное".
Вице-премьер Китая Лю Хэ отметил, что "это очень хорошая идея".
"Мы стараемся соблюсти баланс", — добавил Хэ.
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