Песков призвал Трампа перейти от слов к делу

В Кремле позитивно расценили призыв президента США Дональда Трампа договориться о сокращении военных расходов, отметив необходимость их формализации, передает "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что любой призыв в пользу разоружения заслуживает внимания.

По его словам, очень важно, чтобы призыв не ограничивался декларациями, чтобы за ним последовали конкретные, сформулированные, положенные на бумагу и доведенные по официальным каналам до собеседников инициативы и предложения. Песков добавил, что пока Москва не получила формализованных предложений.

Как сообщалось, ранее в ходе встречи в Вашингтоне с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ американский президент выразил надежду на переговоры с Китаем и Россией о сокращении расходов на вооружение.

Трамп отметил тогда, что США, Россия и Китай тратят сотни миллиардов долларов на оружие, в том числе ядерное. "Это нелепо", — сказал он во время встречи.

По его словам, три страны "могут объединиться и прекратить расходы на вооружение и тратить на что-то более продуктивное".

Вице-премьер Китая Лю Хэ отметил, что "это очень хорошая идея".

"Мы стараемся соблюсти баланс", — добавил Хэ.