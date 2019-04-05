Путин в курсе исследования, согласно которому у россиян нет денег на обувь

Президент России Владимир Путин ознакомился с исследованием Росстата об условиях жизни россиян, из которого следует, что у людей нет денег на обувь.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту "об этих изысканиях было доложено". Он добавил, что в Кремле ознакомились и с разъяснениями, которые представил Росстат по поводу своего исследования, однако до сих пор не может понять критерии, по которым оно проводилось.

"Почему именно обувь? Видимо, это какой-то говорящий параметр", — сказал Песков.

По его мнению, это исследование все же стоит рассматривать не с прикладной, а с академической точки зрения, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Росстат опубликовал данные исследования, согласно которому треть россиян не могут покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви.