Ведущих и гостя бразильской радиостанции ограбили во время прямого эфира

Сотрудников и гостей бразильской радиостанции ограбили во время прямого эфира, видеозапись которого транслировали в соцсетях, сообщает Globo.

Eis que o Programa Samba DBom ta rolando com @pinhapresidente, @GrazziBrasil1 AO VIVO e Pah!

UM ASSALTO DURANTE O PROGRAMA GRAVADO PELA LIVE.



Até quando Brasil ???? pic.twitter.com/HOlytqPuX2 — Thy Cesar (@thyy_cesar) April 3, 2019

Пятеро вооруженных налетчиков переступили порог радиостанции SOT, расположенной в южном пригороде Сан-Паулу, около девяти часов вечера 2 апреля, когда в эфире шла программа Samba D'Bom. Дверь злоумышленникам открыл директор, поскольку те представились доставившими еду курьерами.

Приставив к голове пистолет, налетчики заставили управляющего проводить их в студию, где они прямо под камерой отобрали у четырех ведущих и их гостя — певца Pinha Presidente — смартфоны, украшения и кошельки.

Несколько зрителей передачи позвонили в полицию, но к моменту появления стражей порядка злоумышленников и след простыл. Задержать их пока так и не удалось.