"Железобетонное доказательство, или Ищите женщину". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

В Липецке был жестоко убит депутат городской думы Михаил Пахомов. Тело народного избранника обнаружили в бочке с цементом. Подозреваемые в преступлении признались, что перед смертью Пахомова возили по городу в гробу, пытаясь выбить 80 миллионов долларов. А вернуть деньги требовал высокопоставленный чиновник правительства Московской области.

Как искали убийц депутата? Кто еще оказался замешанным в кровавой расправе? Смотрите в ближайшие выходные новое расследование Эдуарда Петрова "Железобетонное доказательство, или Ищите женщину" на телеканале "Россия 24".