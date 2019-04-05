Крым отказался от курортного сбора

В ходе международного туристского форума "Открытый Крым", который стартовал в пятницу в Симферополе, глава республики Сергей Аксенов заявил, что курортный сбор в 2019 году вводиться в Крыму не будет, решается вопрос об исключении региона из эксперимента, передает РИА Новости.

По словам Аксенова, участие в эксперименте экономически нерентабельно. Он отметил, что проанализировав данный вопрос, эксперты пришли к выводу, что заработать за год всем муниципалитетам от 30 до 50 миллионов рублей. "Администрирование столько же обойдется, сколько и денег будет собрано", — сказал глава Крыма, отметив, что есть масса вопросов к механизму администрирования сбора. Аксенов отметил, что ситуация пока до конца не отработана.

Как сообщил ТАСС председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк, депутаты планируют принять нормативно-правовой акт о переносе сроков введения курортного сбора на 2021 год в конце апреля.

Эксперимент по введению курортного сбора стартовал в России 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля — в восьми муниципалитетах Краснодарского края. В Крыму эксперимент был отложен до 1 мая 2019 года.

Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, и не превышает 100 рублей в день. Ставки и льготы устанавливаются региональными властями.