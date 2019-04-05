Дебаты Зеленского с Порошенко: реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Он заявил, что дискуссию кандидата, пользующегося поддержкой населения, и соперником, не обладающим поддержкой, сложно назвать дебатами.

Однако необходимость участия в дебатах зависит еще и от конкретного случая и конкретных норм – в некоторых законодательствах дебаты могут быть обязательным условием участия в выборах, отметил Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно об этом говорил, передает РИА Новости.

Во второй тур президентских выборов на Украине, который состоится 21 апреля, прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром. Они пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве.