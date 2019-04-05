Мафия, футбол, похищение: сицилиец жестоко разыграл болельщиков и игроков

В любительском чемпионате Сицилии по футболу в последние дни обсуждаются не результаты матчей, а невероятный розыгрыш, который устроил 55-летний игрок клуба "Виагранде" Игнасио Барбагалло. Завершая карьеру он инсценировал свое похищение прямо во время матча.

Команда Барбагалло проводила очередную игру против соперников из клуба "Неброди", сообщает издание Fox Sports Italy. В конце второго тайма на поле приземлился вертолет, из которого выскочили некие люди в балаклавах и униформе. Они скрутили Игнасио, усадили в вертолет и взмыли в воздух.

Естественно, что коллеги Барбагалло и немногочисленные болельщики были в шоке, всем показалось, что это дело рук знаменитой сицилийской мафии. Однако вскоре выяснилось, что футболист инсценировал свое похищение в последнем матче за "Виагранде". Так шутник отметил окончание карьеры.

При этом вскоре стало известно, что Барбагалло пришлось не только потратиться на оплату инсценировки, но теперь будет вынужден заплатить штраф в размере 200 евро за свою шутку. Футбольные власти провинции также дисквалифицировали шутника. Но синьору Игнасио грозят и санкции от властей: посадка вертолета в людном месте не была согласована с соответствующими службами.