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5 апреля 201913:50

Старшеклассникам в Арктике лучше начинать учебу поздним утром

Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Смещение хронотипа наблюдается у большинства подростков в арктической зоне России с возрастом. Они становятся ближе к "совам", чем к "жаворонкам", пришли к выводу медики, изучив сон детей на Крайнем Севере. Они рекомендуют перенести начало занятий в школах для старшеклассников в период короткого светового на час позже.

Это итог исследования "Особенности цикла сон-бодрствование у детей в арктических регионах России", которое провели специалисты Карельского научного центра РАН и Первого МГМУ имени И.М. Сеченова при поддержке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА). Его представили 4 апреля 2019 года в офисе ПОРА в Москве. В течение нескольких месяцев исследователи отслеживали изменение суточной температуры, секрецию гормонов мелатонина и кортизола у детей тысячи детей от 7 до 12 лет, проживающих в Мурманской области и на Таймыре. Их данные сравнивались со сверстниками из Петрозаводска и Тюмени.

"Арктика — это уникальная территория не только в плане климата, природы, полезных ископаемых. Экстремальные природные условия оказывают большое влияние на здоровье людей и на цикл сон-бодрствование. Особенно этому влиянию подвержены дети, — отметил генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Борис Тарасов. — Известно, что нарушение режима сна не только негативно отражается на успеваемости учеников, но и ухудшает общее самочувствие детей и подростков. Для таких детей характерна быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, склонность к девиантному поведению, они более предрасположены к потреблению стимуляторов и к избыточному весу".

Собранная статистика свидетельствует о том, что повышенная сонливость детей в арктической зоне имеет сезонную динамику: она резко увеличивается в зимнее время. Около 57% детей ощущают недосыпание, больше 58% просыпаются по ночам. При этом 15% детей и подростков отмечают выраженную сонливость в неурочное время, а 40% жалуются на легкую бессоницу. У родившихся в Арктике детей другая динамика уровня кортизола и выработки мелатонина. При этом продолжительность сна влияет на успеваемость школьников и показатели крови, уровень глюкозы и микроэлементов.

Как наладить правильный режим сна и бодрствования? Ученые подготовили рекомендации отдельно для детей, родителей и педагогов. В рационе детям предложено увеличить количество продуктов с содержанием аминокислоты триптофана (например, сыр, орехи, некоторые виды рыбы). Для пробуждения рекомендуется использовать постепенно нарастающий свет, имитирующий рассвет. А в школьных классах — использовать яркое освещение: желательно лампы дневного света, закрытые пластиковым рассеивателем. Это позволит активизировать функцию циркадианной системы детей и подростков и повысить их внимание: в помещениях с более ярким светом производительность умственного труда выше.

Старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии КарНЦ РАН, кандидат биологических наук Сергей Коломейчук рекомендует скорректировать школьное расписание: требующие меньшего внимания и памяти предметы ставить на утренние часы, а сложные предметы помещать в расписании школьников на два-три урока позднее или ввести обучение во вторую смену.

По итогам исследования бросается в глаза высокая распространенность нарушений сна в арктической зоне — по данным зарубежных исследований, в целом среди населения Земли она составляет около 25%, отметил доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии, заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, председатель Национального общества детского сна Михаил Полуэктов. Актуальность исследования отметил и заместитель главного врача неврологического медицинского центра "Династия" Владимир Дубинин. Создать комплект методических материалов на основе исследования и проводить в школах занимательные "уроки сна" предложил координатор социальных и просветительских проектов Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов.

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