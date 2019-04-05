Зенитный ракетный комплекс "Тор" прошел боевое крещение
Российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" принимал участие в реальном военном конфликте. Об этом агентству РИА Новости рассказал генеральный директор завода "Купол" Фанил Зиятдинов.
Где конкретно применялся ЗРК, он не уточнил. Однако добавил, что "Тор" полностью подтвердил все свои характеристики. Зарубежные заказчики хорошо знают об эффективности российского комплекса, заявил Зиятдинов. Поэтому в 2018 году иностранцы приобрели крупную партию этих боевых машин.
При всем при этом система "Тор" не стоит на месте: она получила новую ракету, модернизированный радиолокационный комплекс, вычислительные станции и многое другое. Плюс идут работы по максимальной автоматизации ЗРК.
Основная особенность российского комплекса — пуск ракет в движении, причем на скорости до 45 километров в час. При этом время реакции "Тор-М2" на угрозу составляет всего 5-10 секунд.
Боекомплект "Тор-М2" – 16 управляемых ракет. Самолет или вертолет ЗРК способен заметить на расстоянии более 30 километров, а перехватить на дальности до 15 километров. Одновременно комплекс может обстреливать до четырех летательных аппаратов.
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