Арашуков не отчитался о доходах

Комиссия Совета Федерации рассмотрит вопрос о непредоставлении сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым декларации о доходах, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

Арашуков в настоящее время от работы отстранен, в его отношении расследуют уголовное дело. Свои документы сдала только жена Арашукова, передает ТАСС.

Комиссия проведет заседание на следующей неделе, где помимо Арашукова обсудит итоги кампании по предоставлению сведений о доходах сенаторов и депутатов – они будут опубликованы через две недели.

32-летний Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.